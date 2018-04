Gastronomia segue linha de sofisticação O litoral norte já faz parte do roteiro gastronômico de muitos paulistanos que gostam de pratos sofisticados e serviço de primeira linha. É o caso do restaurante Manacá, do chef Edinho Engel, o primeiro a apostar neste nicho em Camburi, praia de São Sebastião. "Comecei em 1988, quando os grandes condomínios estavam começando a ser construídos", diz o chef, que hoje tem público garantido mesmo fora da temporada. Edinho ajudou a formar mão de obra especializada, que não existia no litoral norte. Hoje ali há bons chefs caiçaras e fortes concorrentes, como o restaurante Ogan, de fruto do mar, e o Acqua, de comida mediterrânea, entre outros. /V.F.