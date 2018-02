Gastos da Câmara Municipal com funcionários crescem 80% em 4 anos Os gastos da Câmara Municipal de São Paulo com funcionalismo avançaram 80% e o custo médio por vereador passou de R$ 5,6 milhões para R$ 8,2 milhões nos últimos quatro anos. A folha de pagamento cresceu por meio de atos da Mesa Diretora, comandada por Antônio Carlos Rodrigues (PR), e permite hoje a um funcionário do Legislativo municipal ganhar mais que um ministro do Supremo Tribunal Federal (STF): R$ 26.723.