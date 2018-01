Gasto por habitante com lixo em SP é menor que o de 4 capitais Apesar de São Paulo ser a cidade que mais gasta com limpeza urbana no Brasil, proporcionalmente ela fica atrás de quatro capitais brasileiras. Enquanto o município investe anualmente R$ 73,63 em limpeza por habitante, Salvador gasta R$ 84,99, o Rio, R$ 81,18, Goiânia, R$ 75,80 e o Distrito Federal, R$ 144,45. Esses dados fazem parte de um estudo encomendado pelo Sindicato das Empresas de Limpeza Urbana do Estado de São Paulo (Selur) à consultoria PriceWaterhouseCoopers.