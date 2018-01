Gasto com semáforo será 5 vezes maior O gasto com modernização de semáforos na cidade de São Paulo devem ser cinco vezes maior que o previsto pela Prefeitura. O prefeito Fernando Haddad (PT) anunciou ontem que serão necessários R$ 500 milhões para integrar os aparelhos instalados em 3 mil cruzamentos à central de monitoramento da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), além de adaptá-los à chuva. Em fevereiro, ele havia dito que abriria licitação de R$ 100 milhões para substituir os faróis no centro expandido da capital.