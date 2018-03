Gasolina cara aumenta uso de transporte público nos EUA

Em Nova York, por exemplo, o aumento no uso do transporte público foi de cerca de 2%. Agora, cerca de um terço dos moradores da região metropolitana usa transporte público - de longe a maior porcentagem de todas as grandes cidades nos Estados Unidos.

Os motivos para isso, porém, não parecem ser o investimento em transporte público ou a vontade de deixar o carro em casa. Para o jornal, o maior causador disso tudo foi a crise econômica e o aumento no preço da gasolina - passou de US$ 3,59 por galão no ano passado para US$ 3,85, cerca de 5% acima da inflação.