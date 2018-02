Gás tóxico de espuma causou mortes, diz perícia O delegado Marcelo Arigony, que comanda as investigações sobre a tragédia em Santa Maria, afirmou ontem que a espuma inflamável colocada no teto do palco da boate Kiss, de uso proibido como isolante acústico por leis municipal e estadual, foi a causa da morte dos 235 jovens. A perícia da Polícia Civil realizada ontem com o Instituto-Geral de Perícias e o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea) do Rio Grande do Sul constatou que o gás cianídrico liberado na queima da espuma intoxicou a maior parte das vítimas - 178 delas tinham entre 18 e 26 anos.