Garrafa de uísque causa briga em porta de boate

A discussão sobre uma garrafa de uísque desencadeou anteontem uma briga entre clientes e funcionários da boate 3P4, no Itaim-Bibi, zona sul paulistana. Quatro pessoas se feriram, entre elas o estudante de medicina Rafael Andrey Cardoso, de 20 anos. Ele sofreu uma fratura no rosto e, até ontem, seguia internado.

O jovem e mais cinco amigos pagavam a conta no caixa da boate, às 4h30, quando questionaram o caso do uísque. "O barman respondeu que a garrafa não estava lá", contou o estudante Carlos Fernando Borin, de 21 anos. "Ele falou: "Não está aqui, gordinho. Deu uma de palhaço, perdeu a garrafa"." A ofensa seria direcionada a Rafael.

O grupo, conta Carlos, descobriu onde estava a garrafa, pagou a conta e deixou o local. A partir daí, há duas versões a respeito de quem provocou a briga, na Rua Bandeira Paulista. Os amigos relataram à polícia que o barman os seguiu e chamou Rafael de "gordinho palhaço". Depois de uma discussão, o barman teria chamado funcionários da 3P4.

"Seis ou sete foram para cima do Rafael. Ele caiu e começaram a bater nele, dando pontapé, pisando na cabeça", disse Carlos. Funcionários da 3P4, por sua vez, afirmaram no 15.º DP que os jovens começaram as agressões. Além disso, apresentaram um soco-inglês que seria do grupo. Três empregados com lesões submeteram-se a exame no Instituto Médico-legal (IML).

A polícia busca imagens de câmeras de vigilância de imóveis próximos da casa noturna. "Só as imagens vão definir quem é o responsável", disse o delegado Paulo Henry Verduraz. "Mas já há indícios de que houve despreparo dos seguranças." Procurada, a direção da 3P4 não se manifestou.