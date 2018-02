Garrafa de água agora é dobrável

Uma novidade que vem fazendo muito sucesso nos Estados Unidos acaba de desembarcar por aqui. Trata-se de uma garrafa de água, tipo squeeze, maleável. Quando vazia, ela vira um rolinho, que cabe no bolso - ou na bolsa.

É um acessório prático, fácil de ser transportado e difícil de ser esquecido por aí. A nova garrafa vem com um gancho que permite prendê-la no passante do cinto, na bolsa ou na bike.

E tem modelo para todo tipo de consumidor. As fabricadas na China, caso da marca Vapur, custam a partir de R$ 7. O Museu da Imagem e do Som (MIS) lançou uma série com o formato de animais. Tem jacarezinho, girafinha, corujinha... Tudo assim, no diminutivo.

Os padrões encontrados no mercado são os mais variáveis. Tem de estampa de tigre a listras e flores, além de um grande universo de personagens dos desenhos animados e dos games, caso do Angry Birds. A garrafa é feita de material reciclado.

Felipe Yamane, de 9 anos, ganhou uma no formato de tigre (R$ 15) há pouco mais de uma semana. Desde então, ele não solta da garrafa. "Foi um jeito de fazer com que ele tomasse mais água durante o dia", diz a mãe, a enfermeira Priscila Yamane, de 25 anos.

Para Felipe, a garrafa é quase um brinquedo. Quando o tigre está cheio de água, ele fica de pé sobre qualquer superfície plana, como se fosse uma garrafa rígida convencional.

Outros tipos. Apesar de não ser dobrável, a Bobble (R$ 28,50) é outra dica para quem gosta de ter sempre uma garrafa por perto. Feita também de material 100% reciclado, vem com um filtro. Ou seja, pode ser abastecida com água da torneira. Uma rotina que pode ser repetida 300 vezes. Depois disso, o filtro tem de ser trocado.

Outra opção prática é a Rudel Ice, feita de plástico resistente. Custa em média R$ 40. Ela conserva a água fresca por até quatro horas graças a uma tubo interno, que deve ser armazenado no congelador. Se comparada com os modelos térmicos, é mais leve e custa a metade do preço. Sai por volta de R$ 70. Para quem gosta de levar suco, o ideal é uma Eco Tupper, da Tupperware. No lugar do bico de squeeze, ela traz um bocal no diâmetro de uma xícara de café (R$ 27,99).

ONDE: MUSEU DA IMAGEM E DO SOM (LOJA): AVENIDA EUROPA, 158, PINHEIROS; TEL.: (11) 2117-4777;

BOM E BARATO: BEB.LOJA2.COM.BR;

ENTREMEIO: RUA DOS PINHEIROS, 446, PINHEIROS; TEL.: (11) 2197-6312 OU

WWW.ENTREMEIO.COM.BR

DÁ UMA OLHADA: WWW.DAUMAOLHADA.COM