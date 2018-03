Garra mata homem no Cambuci, em SP

SÃO PAULO- Agentes do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra) balearam e mataram Alexsandro do Nascimento, de 41 anos.

De acordo com a polícia, eles estavam fazendo um diligência no Cambuci, na zona sul, por volta das 23h15, quando Nascimento, armado com um revólver calibre 32, teria disparado na direção deles ao deixar a casa em que morava, localizada na Rua Muniz de Souza, 360.

Nascimento foi levado ao Hospital Cruz Azul, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Até as 5h45 desta manhã de quinta-feira, 6, o caso estava registrado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).