Garoto que caiu de laje segue em coma no HC

O garoto Fagnor Patrick Xavier da Silva, de 12 anos, segue internado em estado de coma, desde às 19h desta quarta-feira, 7, no Hospital das Clínicas, após cair da laje de um imóvel em construção, de uma altura de 10 metros, da Rua Benedito Egídio Barbosa, na região de Vila Brasilândia, zona norte da capital paulista. Segundo a polícia, o menino, que não mora naquela rua, subiu na laje do imóvel no final da tarde para empinar pipa. Com fraturas múltiplas, inclusive no crânio, a vítima foi socorrida pelo helicóptero Águia, da Polícia Militar, que pousou num terreno ao lado. O caso foi registrado no 74º Distrito Policial, de Parada de Taipas.