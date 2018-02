Garoto morre atropelado ao fugir de agentes

Um menino de 10 anos morreu atropelado ontem de madrugada, durante operação de combate ao crack na Avenida Brasil, zona norte do Rio. O garoto tentou atravessar a pista correndo, ao perceber a aproximação dos agentes da Secretaria Municipal de Assistência Social, quando foi atingido.

Segundo a secretaria, o jovem morava na Favela da Vila Cruzeiro, a 9 km do local do acidente, e estava fora de casa havia nove dias. A família disse que no dia anterior um irmão de 14 anos foi à cracolândia para tentar convencer o garoto a ir para casa. A mãe deles também é viciada.

O secretário municipal Adilson Pires lamentou a morte e disse que orientou os funcionários a encontrar procedimentos para evitar novas ocorrências, mas afirmou que as operações vão continuar na região. Menores de 18 anos são internados compulsoriamente na cidade.