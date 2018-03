Garoto mata amigo e enterra corpo em casa Um adolescente de 13 anos confessou ontem ter matado um amigo de 12, Igor Santos Gusmão, com golpes de enxada e escondido o corpo no quintal de casa, em Prado, extremo sul baiano. O corpo foi descoberto na manhã de ontem, enterrado no quintal da casa do acusado. A mãe do jovem notou que a terra do quintal havia sido revirada e chamou a polícia. O adolescente justificou o crime dizendo que Igor ameaçou agredi-lo com pedras durante uma discussão sobre DVDs. O Ministério Público acompanha o caso.