Garoto faz cirurgia para retirar bala da cabeça O menino V.B., de 7 anos, baleado na cabeça durante tentativa de assalto a uma agência bancária, em Guarulhos (SP), passou por cirurgia na tarde de ontem para retirada do projétil. Segundo boletim do Hospital Santa Catarina, ele permanece em coma induzido. O garoto deu entrada na unidade no dia 21. Na tarde de sexta-feira retrasada, ele foi baleado no estacionamento de um banco na Vila Galvão. Segundo a Polícia Militar, havia troca de tiros com criminosos no momento em que o menino foi atingido na cabeça.