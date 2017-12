Garoto de 14 anos viajava com 21 kg de maconha em SP

Um adolescente de 14 anos viajava de ônibus para São Paulo levando 21 kg de maconha nesta segunda-feira, 22. A droga, em tabletes de 500 gramas, estava acondicionada em uma sacola. O veículo tinha saído de Foz do Iguaçu, no Paraná, e se dirigia para São Paulo, quando foi parado pela Polícia Rodoviária Estadual no km 48 da Rodovia Castelo Branco.

O garoto disse que tinha recebido a incumbência de levar a mercadoria até a capital, mas não revelou quanto receberia pelo serviço. Ele seria procurado pelo destinatário da maconha quando desembarcasse no terminal. O adolescente foi levado para a Delegacia de Polícia de São Roque. Os policiais acionaram o Conselho Tutelar. Os demais passageiros do ônibus foram liberados para seguir viagem.

De acordo com a polícia, o uso de menores para transportar droga do Paraguai até os pontos de distribuição é uma estratégia que vem sendo cada vez mais usada pelo tráfico.