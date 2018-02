Garoto de 13 anos mata o pai com espingarda A Polícia Civil de Minas Gerais apreendeu na noite de anteontem um garoto de apenas 13 anos que matou o próprio pai com um tiro de espingarda. O caso aconteceu na cidade de João Pinheiro (MG). Segundo informações da polícia, o adolescente revidou a uma tentativa do pai de destruir uma arma que ele havia ganhado de um traficante da região.