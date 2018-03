Garoto de 13 anos capota carro e 1 morre Um adolescente de 17 anos morreu, um de 13 e outro de 15 ficaram feridos depois de o carro em que estavam, dirigido pelo mais jovem, capotar na BR-349, em Correntina, no extremo oeste da Bahia, quarta-feira à noite. Segundo a Polícia Civil, o automóvel pertence ao pai do adolescente e ontem ainda não se sabia o que tinha provocado o acidente - nem como o jovem pegou o veículo. O pai era aguardado ontem na delegacia da cidade para prestar depoimento. Os feridos estão internados no município vizinho de Barreiras.