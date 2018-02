Garoto de 10 anos morre em roleta-russa O menino C.L.A.C., de 10 anos, morreu baleado domingo à noite em Vespasiano, região metropolitana de Belo Horizonte, ao brincar de roleta-russa com outros três menores em uma rua da cidade. A polícia procura agora Pablo Flávio de Souza, de 18 anos, que seria o dono da arma. Dois jovens, de 14 e 15 anos, que participavam da roleta-russa foram apreendidos pelos policiais. Segundo os jovens, um dos adolescentes teria ajudado um colega de 8 anos a atirar contra C., que levou um tiro no rosto. Ele chegou a ser socorrido.