Garotas de Ipanema

José Genoino ganhou apelido na reunião do Diretório Nacional do PT: 'Ingenoino'.

Vai que...

Aécio Neves tem bons motivos para defender no PSDB a antecipação da escolha do nome do candidato tucano à Presidência da República em 2014. Antes que o Serra mude de ideia, né?!

Segue a pindaíba!

Um Nobel da Paz não era, convenhamos, o que a União Europeia mais gostaria de obter no momento, daí a recepção fria que deu à notícia de sua premiação. O de Economia seria, decerto, muito mais comemorado em todo o continente!

Guru brasileiro

No debate entre os vices da campanha presidencial nos EUA, Joe Biden retomou o argumento da "herança maldita" deixada pelo governo anterior. Não é a primeira vez que os democratas americanos copiam o discurso de FHC!

Grazie a Dio

Enfim uma boa notícia: o ex-primeiro ministro Silvio Berlusconi descartou qualquer possibilidade de voltar à política nas eleições de 2013 na Itália!

Devagar com o andor

Economize energia! Tem mais dois feriadões em novembro e outros dois em dezembro.

Firme e forte

Está tudo bem com Fidel Castro! O 'Comandante' só ainda não veio a público desfazer rumores sobre sua morte porque resolveu aproveitar a oportunidade para renovar o patrocínio de seus agasalhos.

A repressão indiscriminada ao 'altinho' nas praias do Rio, notícia da semana na avant-première do choque de ordem do verão carioca, ameaça banir da paisagem do Posto 9 e adjacências a garota de Ipanema que vem e que passa, corre para receber, mata no peito, cabeceia, bate de trivela...

Tom e Vinícius não viveram o suficiente para admirar o doce balanço da coisa mais linda trocando bola com a amiga cheia de graça na beiradinha do mar.

Faz pouco tempo que as moças do bairro derrubaram o tabu que as excluía do "altinho", uma espécie de linha de passe sem o objetivo do gol, com o único objetivo de não deixar a bola cair.

Como é que Leila Diniz não pensou nisso antes? O 'altinho' é a grande conquista feminina do século 21 nas areias mais badaladas do Rio.

E justo agora que, aqui e ali, as meninas começam a sobressair na paisagem, os homens da lei resolveram acabar com a brincadeira.

Nada justifica, porém, a quantidade de cocos, cadeiras de praia e latinhas de cerveja atiradas dia desses contra a ação repressora da Guarda Municipal.

O feminismo internacional ensina que é muito mais civilizado tirar a parte de cima do biquíni para protestar.

DNA amoroso

O cantor Fiuk está solteiro de novo! Parece que ele e o pai estão se separando das moças em sistema de rodízio. O próximo, portanto, a dar notícia sobre fim de namoro na família será o Fábio Jr.!