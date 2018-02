Garota morre após ficar presa em lança de grade em São Paulo

SÃO PAULO - Uma adolescente, de 13 anos, morreu após ficar presa na lança de uma grade na terça-feira, na zona norte de São Paulo. O helicóptero Águia, da Polícia Militar, e o Corpo de Bombeiros foram acionados para auxiliar no resgate. Ela ficou presa em uma das lanças de ferro ao tentar pular uma grade. O acidente aconteceu na Rua Guilherme de Mello, na Freguesia do Ó. A lança perfurou a região do tórax da jovem.

Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, a adolescente chegou ao pronto-socorro Cachoeirinha com parada cardiorrespiratória e foi reanimada. Ela chegou a entrar no centro cirúrgico, mas morreu durante cirurgia.