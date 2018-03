Garota ferida será indenizada por parque A rede de parque de diversões eletrônicas Hot Zone terá de indenizar em R$ 15 mil a família de uma menina de 9 anos que se machucou no BH Shopping, em Belo Horizonte, quando parte do brinquedo em que estava se soltou. Ela teve fraturas em uma perna. A decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais é de 2.ª instância. A empresa tinha alegado que a menina usara o brinquedo de forma errada.