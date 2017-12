Garota de 15 anos cobra R$ 5 Em cabine de caminhão, no posto abandonado ou num quarto alugado. O preço do programa com adolescentes varia de acordo com o local onde se oferecem. Nas boates de beira de estrada, para onde são levadas por aliciadores, garotas de 16 e 17 anos cobram entre R$ 30 e R$ 50. Se o programa for na rua, embaixo de viadutos ou em galpões abandonados, meninas de 15 anos se oferecem por até R$ 5.