Garota cai de brinquedo em parque e morre Uma adolescente de 14 anos morreu no sábado em Hortolândia, no interior paulista, ao cair de um brinquedo em um parque de diversões. A polícia abriu inquérito para investigar o caso e espera o resultado da perícia. Segundo amigos de Renata Aurélio Vieira Menchão, a trava de segurança do lugar que ela ocupou no brinquedo chamado Space Loop, uma espécie de gaiola, estava com defeito. Renata caiu de uma altura de cinco metros.