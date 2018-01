Garis uniformizados assaltam motoristas em SP

Dois garis uniformizados foram presos na tarde desta terça-feira, 12, após assaltarem duas mulheres na Avenida Rudge, em Campos Elíseos, na região central da Capital. O assalto aconteceu às 15h30 e foi registrado no Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).

Policiais civis que passavam pela Ponte da Casa Verde, foram acionados por um motoqueiro para atender uma ocorrência de assalto na Avenida Rudge. De acordo com a testemunha, as duas mulheres foram vítimas de dois garis, que abordaram o Palio no qual elas estavam. Além do carro, a dupla também levou pertences das vítimas.

O veículo foi encontrado na região e A.R.C.V., de 28 anos, e C.P.S., de 29 anos, que não estavam armados foram detidos. No carro, somente foi encontrado um celular de uma das vítimas.

Eles foram conduzidos ao DHPP, onde a equipe policial levantou que os dois possuem passagens pela polícia por outros crimes. A.R.C.V. tem passagem por porte ilegal de arma e C.P.S. foi processado por dois roubos.