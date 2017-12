Garis encerram greve nas cidades do ABC paulista

Atualizada às 22h52

SÃO PAULO - Os coletores de lixo do ABC decidiram pôr fim à greve que completou nesta terça-feira, 31, nove dias. Segundo o Siemaco ABC (sindicato dos coletores), a categoria aprovou negociar reajuste salarial de 9,5% com as prefeituras. A entidade afirmou que trabalhadores de Santo André, São Caetano, Diadema e Mauá já retomaram “as atividades”.

Até esta terça, a greve atingia 140 cidades e, buscando a retomada imediata do serviço, houve uma reunião no Tribunal Regional do Trabalho da 2.ª Região (TRT-2), em São Paulo, entre a categoria e a entidade patronal, o Sindicato das Empresas de Limpeza Urbana no Estado de São Paulo (Selur). O desembargador Wilson Ferreira propôs que as duas partes chegassem a um reajuste de 9,5%. A entidade patronal, no entanto, ofereceu 8,5%. Uma nova audiência será realizada no dia 6.

O acordo com as prefeituras do ABC veio de uma negociação paralela feita entre a Federação dos Trabalhadores em Serviços, Asseio e Conservação Ambiental, Urbana e Áreas Verdes do Estado de São Paulo (Femaco) e as administrações municipais da região. Esse acordo ainda pode atingir o restante das cidades, segundo a Femaco .

Transtornos. Em Diadema, na região do ABC, os transtornos são visíveis. Há sacos de lixo rasgados espalhados pelas vias públicas. Mariana Mendes, de 24 anos, afirmou que as pilhas de sacos só crescem. “É muito caro contratar uma empresa de fora para vir recolher”, observou.

Uma equipe emergencial foi criada pela prefeitura para tentar “aliviar a situação”./ COLABOROU CAIO DO VALLE