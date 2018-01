Gari é atropelado e morre no centro de SP

SÃO PAULO - Um gari foi atropelado enquanto trabalhava na madrugada desta terça-feira, 16, na Avenida São João, região central de São Paulo. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Um colega, que trabalhava com ele, ficou ferido com o arremesso do carrinho de lixo que o homem atropelado carregava e foi encaminhado com ferimentos leves à Santa Casa, também no centro, pelo Corpo de Bombeiros. Segundo a polícia, o motorista, que não teve o veículo identificado, fugiu sem prestar socorro.

O veículo avançou sobre o gari por volta da 1h25, na altura do número 1.245, no bairro de Santa Cecília. A polícia isolou o local. O caso foi encaminhado ao 77º Distrito Policial (Santa Cecília).

Na sexta-feira, 12, outro gari, de 36 anos, havia sido atropelado no mesmo local. Ele foi encontrado às 3h embaixo do veículo, inconsciente, e encaminhado à Santa Casa pelo Corpo de Bombeiros, e liberado em seguida.