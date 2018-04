Gari canta 'Ai, se eu te pego' para mulher de PM O gari Wellington Miranda Paz, de Votuporanga, interior de São Paulo, foi indiciado após cantar a música Ai, Se Eu Te Pego, de Michel Teló, para a mulher de um oficial da Polícia Militar. O capitão caminhava com a mulher na quinta-feira, quando o lixeiro, que tem passagens pela polícia, fez a gracinha. Ao reconhecer o PM, passou a xingá-lo e a ameaçá-lo. O delegado Ali Hassan Wanssen, do 3.º DP, indiciou o gari por desacato. "O PM não se importou com a música, nem foi tirar satisfação com o gari, mas quando foi desacatado e ameaçado de morte não teve outra alternativa a não ser denunciar o gari."