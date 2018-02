Garçonete esperava para voltar para casa Dois minutos antes da explosão no restaurante Filé Carioca, a garçonete Daniele Cristina Antunes Pereira, de 18 anos, telefonou para o marido, o vigia Edivaldo Santos da Silva, de 30. Ela contou que o cheiro de gás estava "insuportável" e aguardava do lado de fora para ser liberada do trabalho, junto a outros funcionários. Daniele foi atingida pela explosão e é uma das três pessoas feridas gravemente no acidente. Está internada no Centro de Tratamento Intensiva (CTI) do Hospital Souza Aguiar. Dos 17 feridos, seis seguiam internados ontem à noite.