Garantir uma boa festa de formatura

É preciso buscar o mais breve possível empresas responsáveis pela organização e eleger uma comissão de formatura.

2. O que a comissão de formatura deve fazer?

Deve levantar os preços do serviço com detalhes, ponderar o que é oferecido; vistoriar os locais pretendidos para a locação do evento; provar o cardápio; comparecer a algum evento promovido pela empresa; pedir dicas de conhecidos; e consultar o cadastro de empresas reclamadas do Procon (151). Deve ainda pedir à empresa contratada garantias e documentos que provem a sua situação financeira.

3. O que deve constar no contrato?

A identificação das partes envolvidas (da comissão e de cada formando); todos os detalhes de datas, horários e locais da colação e tudo sobre o baile, como decoração, coquetel, número de convites, o nome da banda e o repertório, entre outros dados. Devem constar ainda o preço de cada item usado, quais os critérios para casos de cancelamento, as formas de pagamento, o número de parcelas e os encargos por atraso do pagamento.

4. Há alguma regra para fotos e filmagem?

A empresa deve fixar os preços de cada serviço e estipular o valor máximo por fotos extras. Trata-se de prática abusiva obrigar o aluno a adquirir o álbum completo ou um mínimo de fotos ou o DVD.

Fonte: "Revista Procon" nº 22