Garagem recebia carros roubados

A polícia prendeu um acusado em flagrante e nove carros foram recuperados. O dono do estacionamento está sendo investigado, segundo a polícia.

Os investigadores descobriram que uma Tucson, furtada em São Caetano do Sul, estava no local. A polícia fez campana no local e pretendia seguir o intermediário - responsável por receber o carro furtado de ladrões e de levar ao desmanche. Gilberto Henrique Vieira, de 29 anos, estava saindo com o carro quando foi detido.