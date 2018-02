Ganhadores ainda brigam no STJ por prêmio de 2007 Os ganhadores do concurso 898 da Mega-Sena, sorteado em 2007, ainda brigam na Justiça pelo prêmio. Eles ficaram inconformados com a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que determinou a divisão do prêmio de quase R$ 28 milhões entre dois ganhadores - patrão e empregado. O caso ocorreu em Joaçaba, Santa Catarina.