Ganhador da Mega-Sena põe os R$ 119 milhões na poupança

Segundo a Caixa, já na quinta-feira ele depositou o valor na poupança. Ganhará, só com rendimentos, cerca de R$ 800 mil por mês - ou R$ 26 mil por dia.

O saque do prêmio não desfez o mistério em torno da identidade do sortudo. O bilhete milionário foi vendido pela Boa Sorte Loterias, a única casa lotérica de Fontoura Xavier, município gaúcho de 11,1 mil habitantes, localizado a 180 quilômetros de Porto Alegre. Após a notícia se espalhar, a cidade ficou em polvorosa, com todos os moradores se perguntando quem seria o vizinho milionário.

Mas na Caixa o sortudo contou que não vive lá. De acordo com o banco, o ganhador do prêmio pediu para não ser identificado, mas autorizou a instituição a informar que ele não tem residência em Fontoura Xavier. A hipótese de que o novo milionário fosse de fora era cogitada pelos moradores da cidade. Eles estão habituados a receber viajantes que passam pela BR-386, uma das mais movimentadas do Rio Grande do Sul, que param para reabastecer seus veículos, comer ou descansar.