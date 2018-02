Gangue de meninas é detida na Chácara Klabin PMs detiveram na quarta-feira um grupo de meninas que tentava assaltar uma idosa nas imediações da Estação Chácara Klabin do Metrô, na zona sul de São Paulo. A suspeita é de que elas sejam do grupo de crianças e adolescentes que aterroriza a Vila Mariana, conforme mostrou reportagem publicada na terça-feira. A ocorrência foi apresentada no 6.º DP, segundo a PM. As meninas se reúnem na parte externa da Estação Ana Rosa, de onde saem em grupo atacando lojas e pedestres na Avenida Domingos de Morais.