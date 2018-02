Gangue de bike mobiliza polícia

Como o Estado mostrou no domingo, bandidos agem com mais intensidade na orla do Guarujá, na altura do shopping e na Avenida Puglisi. Ali, os principais alvo de ladrões sobre duas rodas são celulares e joias.

Policiais afirmam que a bicicleta foi o meio encontrado pelos criminosos para furtar, após as motos terem ficado muito visadas pela polícia. Uma das áreas mais perigosas do Guarujá é o Túnel Juscelino Kubitschek. Em épocas de grandes congestionamentos, arrastões ali são frequentes.