Gallas faz pesadas críticas a Domenech

A crise que assola o futebol francês parece não estar perto do fim. Agora foi a vez de o zagueiro Gallas disparar contra o ex-técnico Raymond Domenech. "Você pode ter os melhores jogadores no seu time, se não tiver um técnico, não alcançará resultados", disse o jogador em entrevista à revista Les Inrockuptibles. "O problema verdadeiro era o treinador. Domenech não era aberto, não se podia falar com ele", disse o zagueiro.