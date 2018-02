Galho de figueira mata aposentada dentro de parque em Santo André

SÃO PAULO - A aposentada Leda da Silva Maubrigades, de 68 anos, morreu, no início da noite de quinta-feira, 14, ao ser atingida por um dos galhos de uma centenária figueira quando caminhava dentro do Parque Celso Daniel, no bairro Jardim, em Santo André, no ABC.

Bombeiros foram acionados, mas a vítima morreu antes mesmo da equipe de resgate conseguir colocá-la na viatura. Segundo nota da Prefeitura de Santo André, a árvore é tombada pelo patrimônio histórico. Depois das 21h30, quando o parque já estava fechado, outros galhos da mesma árvore caíram e danificaram parcialmente o telhado de uma lanchonete ao lado.

A administração do parque disse que irá pedir o corte da árvore ao órgão responsável pelo tombamento da figueira. A Prefeitura afirmou também que, por meio da Secretaria de Inclusão Social, prestará toda a assistência necessária à família da vítima. O Parque Celso Daniel permanecerá fechado até a conclusão da perícia.