Galeria rompe asfalto na Avenida 9 de Julho, em São Paulo

Avenida 23 de Maio com Praça da Bandeira, alagada após a chuva.

SÃO PAULO - Com a forte chuva que caiu em São Paulo na tarde deste domingo, 24, uma galeria rompeu o asfalto e fez a Avenida 9 de Julho, na região central da cidade, parecer um rio, na altura do número 650. Os arredores também foram atingidos. Às 17h20, o temporal diminuiu e o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo suspendeu os estados de atenção para todas as regiões da cidade.

Ao menos sete pontos de alagamento transitáveis foram registrados durante o temporal, que durou cerca de 3 horas. Às 18h15, três trechos continuavam alagados e havia registros de vários transtornos na cidade. Durante a chuva, por precaução, a Companhia de Engenharia de Tráfego interditou o Túnel do Anhangabaú, sentido aeroporto, por conta de um alagamento.

Um dos bairros mais afetados foi o Ipiranga, onde o córrego homônimo transbordou, deixando a região em estado de alerta por cerca de meia hora. O transbordamento atingiu a Avenida Abraão de Morais, na altura da Avenida Bosque da Saúde.

As duas pistas da Rodovia Anchieta também ficaram interditadas por conta de um alagamento na altura do quilômetro 13, em São Bernardo do Campo, no ABC, segundo a Ecovias, concessionária do Sistema Anchieta-Imigrantes.

De acordo com o CGE, uma nova área de instabilidade se desloca do interior em direção à faixa leste do Estado, que inclui a Região Metropolitana de São Paulo. Com isso, não se descarta a possibilidade de novas chuvas na capital durante a noite.