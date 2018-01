Galeria entope e alaga casas na zona norte

SÃO PAULO - O entupimento de uma galeria de águas pluviais, segundo a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), provocou o alagamento de ruas e casas na região do Tremebé, na zona norte de São Paulo, no fim da tarde desta quarta-feira, 27. Em princípio, a Sabesp acreditava se tratar do rompimento da adutora. Mas, chegando ao local, técnicos perceberam que a galeria estava entupida.

De acordo com a Polícia Militar, quatro pessoas chegaram a ficar ilhadas em casa por volta das 18 horas na Rua Luís Carlos Gentile de Laet, no Horto Florestal. Agentes da Defesa Civil da Subprefeitura de Jaçanã/Tremembé se dirigiram ao local por volta das 19h para avaliar as condições das residências no entorno.