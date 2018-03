Fuzileiro e jovem são mortos em saída de boate de SP

O fuzileiro naval Dilson Pinto Marcílio e uma adolescente de 13 anos foram mortos na madrugada desta terça-feiram, 30, após saírem de uma boate em Sorocaba, no interior de São Paulo. Segundo duas testemunhas que estavam no mesmo carro das vítimas, quatro pessoas encapuzadas pararam o carro ao lado do veículo em uma avenida do bairro Alto da Boa Vista e começaram a atirar.

Na direção, Dílson, de 29 anos, freou o carro bruscamente. As testemunhas conseguiram fugir e Dílson, então, acelerou novamente o veículo, perdendo o controle do carro, que atravessou o canteiro central e bateu em um barranco do outro lado da via.

Neste momento, os atiradores pararam ao lado do carro das vítimas e começaram a atirar novamente, segundo as testemunhas. Os criminosos fugiram. Um revólver calibre 32 foi apreendido dentro do carro do fuzileiro. A polícia investiga o caso.