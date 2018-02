Fuzil, pistola e dinheiro são apreendidos pela PM em Diadema

SÃO PAULO - Um fuzil mosquetão, de numeração intacta, e uma pistola calibre 7.65 foram apreendidos, por volta da 1h30 desta madrugada de sexta-feira, 7, por policiais militares da 3ª Companhia do 24º Batalhão, durante abordagem a dois suspeitos na Rua Caranguejo, no bairro Eldorado, ao lado da Favela do Marajá, em Diadema, no Grande ABC.

"Recebemos uma informação de que dois homens armados trafegavam em um Fiat Pálio vermelho pela região então nos dirigimos até lá, mas acabamos encontrando na verdade um Celta da mesma cor, mas era o mesmo carro", disse o sargento Gilberto, um dos que realizaram a prisão em flagrante. Segundo o policial, a pistola apreendida estava municiada com sete balas.

Ao ser abordada, a dupla ainda tentou acelerar, mas abandonou o carro e saiu correndo, abandonando as armas no chão. Tadeu Vieira dos Santos, de 26 anos, dono do Celta, foi dominado, mas o comparsa dele conseguiu descer um escadão e fugiu pela favela. Segundo os policiais, Tadeu já tem passagem por roubo na cidade de Bertioga, litoral sul paulista, e seria um dos gerentes do tráfico da favela.

Encaminhado ao 1º Distrito Policial de Diadema, Vieira, com o qual os policiais também encontraram R$ 1.800,00, foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma, uma delas de uso restrito das Forças Armadas.