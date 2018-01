Fuvest encerra hoje inscrições para vestibular

O candidato também tem até amanhã para retificar informações do cadastro, como curso ou cidade escolhida para fazer o vestibular. Com o número de inscrição, que será divulgado em 27 de setembro, será possível consultar os locais de prova. Para declarar deficiência, é necessário preencher a ficha de cadastro disponível no site e enviá-la por carta registrada à Fuvest até 13 de setembro.

A primeira etapa do processo, com 90 questões de múltipla escolha, será feita em 32 cidades do Estado de São Paulo no dia 24 de novembro e terá duração de 5 horas. A segunda fase, que envolve redação, questões de múltipla escolha e teste de habilidades específicas, ocorrerá entre 5 e 7 de janeiro de 2014.

Serão oferecidas neste ano 75 novas vagas - 50 no curso de Engenharia de Computação com ênfase em Sistemas Corporativos, na Escola Politécnica no câmpus USP Leste, além de 25 vagas com a criação do Bacharelado em Ciências Biomédicas - ênfase em Ciências Básicas da Saúde e em Biotecnologia em Saúde, na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto.

Minorias. Este é o primeiro ano de Fuvest em que valerão os bônus de 5% na nota do vestibular de candidatos de escolas públicas que se declararem preto, pardo ou indígena. Sem o critério racial, o bônus para a escola pública será de até 20%.