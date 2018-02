Furto de meia e cueca no varal pode ir ao STF A 6.ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) concedeu habeas corpus em favor de um réu que havia sido condenado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-MG) a 7 anos de prisão em regime fechado por furtar três cuecas e um par de meias usadas. O réu foi denunciado por furto qualificado após ter escalado o muro de uma casa para pegar as roupas no varal. O caso pode chegar no STF, pois a Promotoria interpôs recurso contra a decisão.