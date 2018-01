Furto de cabos reduz velocidade de duas linhas da CPTM nesta segunda-feira

SÃO PAULO - O furto de cabos de sinalização da Linha 11 - Coral e Linha 12 - Safira da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) está afetando a velocidade dos trens na manhã desta segunda-feira, 28. A equipe técnica da CPTM percebeu a ocorrência momentos antes do início das operações, às 4h40, e associa o furto a atos de vandalismo.

Ambas as linhas fazem o trajeto entre as estações Brás e Tatuapé, trecho em que os trens estão operando com velocidade reduzida e maior tempo de parada. A CPTM informou, via assessoria de imprensa, que os cabos furtados foram os de sinalização, tal como aconteceu na linha 7 - Rubi no último dia 14 e agosto.

Até o final da manhã, por volta das 11 horas, não havia previsão de normaliazação das operações.

#L12 Trens circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as Estações Brás e Tatuapé devido a atos de vandalismo. — CPTM (@CPTM_oficial) 28 de agosto de 2017