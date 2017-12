Funerais de anjinhos

Numa dessas covas de anjinhos, em 1863, sem pompa, foi enterrado Emiliano, de 3 meses, filho do poeta Fagundes Varela, que com a mulher vivia pobremente na casa de uma chácara atrás da Igreja do Bom Jesus do Brás. Muitas vezes, Varela vagou à noite pelo cemitério para ir chorar sua dor sobre o montículo de terra da tumba de seu menino. Expressou sua dor e seu pranto na bela elegia do seu Cântico do Calvário: "Como eras lindo! Nas rosadas faces tinhas ainda o tépido vestígio dos beijos divinais, - nos olhos langues brilhava o branco raio que acendera a bênção do Senhor quando o deixaste! Sobre teu corpo a chusma dos anjinhos, filhos do éter e da luz, voavam, riam-se alegres das caçoilas níveas celeste aroma te vertendo ao corpo!".

O Consolação teve na Marquesa de Santos, mais tarde ali sepultada, uma das benfeitoras. Quando ainda não havia o cemitério, poucos anos antes, um enterro de criança que marcou São Paulo e teve no poeta Álvares de Azevedo um narrador compungido foi, em 1849, o da filha, ainda criancinha, de Dona Maria Isabel de Alcântara, condessa de Iguaçu, paulistana. Mãe quase menina, aos 19 anos, irmã bastarda do imperador do Brasil, dom Pedro II, e da rainha de Portugal, dona Maria II. A condessa era filha reconhecida de dom Pedro I com a Marquesa, de cuja casa, na Rua Alegre, depois Brigadeiro Tobias, saiu o féretro. Era uma segunda-feira, 18 de junho. A pequena neta de imperador e rei morrera de madrugada, de convulsões. Foi um funeral real, de grande pompa. O anjinho teve a testa adornada por uma coroa de flores, roupas cândidas bordadas de ouro. Nas bordas do caixão, cetins bordados de ouro. Via-se as dobras da capa de veludo azul também bordada de ouro. Eram as vestes para o batizado, que fora previsto para o sábado seguinte, dia 23, com um baile.

Muita gente compareceu ao funeral, o enterro percorrendo as ruas lentamente, passando pela Ponte do Acu, no Anhangabaú, no que seria depois a Ladeira de São João, até o começo do que é hoje a Avenida Rangel Pestana. O sepultamento seria na Igreja do Carmo. O féretro atravessou a cidade de ponta a ponta, ao som da música fúnebre de bandas de música. Era noite. Chovia.