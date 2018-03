A ex-chacrete fala com a autoridade de quem já foi considerada uma espécie de Mulher Fundo Soberano de seu tempo. Não vou precisar datas para não revelar a quilometragem do equipamento, mas Cadilac é de uma época em que ainda não havia duplo sentido econômico para "fundo soberano", bem entendido hoje como uma poupança do governo usada para salvar o dólar de uma queda fatal.

Antigamente, a expressão era fluente em papo de botequim. Dizia-se que "fundo soberano de bêbado não tem dono", que "passarinho que come pedra sabe o fundo soberano que tem", que "pimenta no fundo soberano dos outros é refresco", sempre em referência àquilo que a Fórmula 1 passou a identificar recentemente como "difusor traseiro", entendeu?

Box família

A Confederação Brasileira de Automobilismo está ainda estudando a quem punir no caso, mas tudo indica que Cacá Bueno deu passagem ao irmão, Popó Bueno, em corrida de Stock Car, atendendo a uma ordem do pai, Galvão Bueno.

Guinness abestado

Tiririca pode entrar para o livro dos recordes: é o primeiro palhaço do mundo denunciado por falsidade ideológica.

Sem dó

Se pudessem negociar com os terroristas que ameaçam atacar alvos civis em Paris, os franceses entregariam, de cara, o presidente Sarkozy à fúria islâmica.

Mal comparando

Jornalista brasileiro reclama de barriga cheia. A vida anda muito mais dura para os coleguinhas mexicanos, argentinos e venezuelanos.

Agora vai!

José Serra entrou com uma representação no TSE pedindo direito de resposta no programa eleitoral do PSTU, que o chamou de "rabo preso" na TV. Pode ter sido a gota d"água para começar, enfim, a grande virada do candidato tucano.

Brasiliafolia

Já está tudo pronto para o bota-fora de Joaquim Roriz da política após a impugnação definitiva de sua candidatura no STF. Para a festa ser completa, só falta, no dia, chover no Distrito Federal.

Ressaca política

O Reino Unido está em pé de guerra: pressionado a deixar o cargo depois que deu entrevista supostamente embriagado, o primeiro-ministro da Irlanda, Brian Cowen, botou a culpa no uísque escocês.

Esclarecimento

Não tem nenhum parente de Erenice Guerra envolvido na depredação de 17 trens do metrô, ontem, em São Paulo.