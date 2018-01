Fundação completa 15 anos com agenda cheia de eventos

Abre a agenda a exposição Guarapiranga: Uma Represa Centenária, a partir do dia 15, na unidade de Itu do Museu da Energia. Na mesma data, a unidade inaugura um projeto de discussões de aspectos históricos, técnicos e ambientais do saneamento no Estado.

Está previsto para este mês a inauguração de um portal na internet com informações completas sobre o acervo, serviços e projetos da instituição.

Em junho, será a vez do lançamento do livro As Transformações Urbanas no Início do Século XX em São Paulo, que vai mostrar, as mudanças na cidade por meio do progresso dos setores de energia elétrica e saneamento. / E.V.