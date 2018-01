39 adolescentes fogem de Fundação Casa em Lorena, no interior

SOROCABA - Pelo menos 39 menores internados pela prática de atos infracionais fugiram da Fundação Casa na noite deste domingo, 4, em Lorena, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo. A fuga em massa aconteceu após uma rebelião na unidade, que tinha 64 internos e operava dentro da capacidade.

Os adolescentes começaram a chutar as portas e fazer algazarra. Enquanto os monitores tentavam controlar o tumulto, os menores fugiram por um buraco aberto na parede da unidade.

A estrada liga a cidade ao bairro de Santa Lucrécia. A via pública chegou a ser bloqueada durante as buscas. De acordo com a Polícia Militar, oito dos fugitivos tinham sido recapturados até a manhã desta segunda-feira, 5. A Fundação Casa abriu uma sindicância para apurar o tumulto e a fuga.