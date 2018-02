Fundação Casa tem 2º motim em 3 dias

O tumulto começou às 18h e terminou às 20h, após negociação da Superintendência de Segurança da fundação. Durante o motim, os internos atearam fogo em móveis da unidade. Os funcionários, que apanharam dos adolescentes, foram levados para um pronto-socorro próximo ao local, segundo informou a Assessoria de Imprensa da Fundação Casa. Uma sindicância foi aberta para apurar a rebelião.

É a segunda vez que há rebelião em uma unidade da antiga Febem em três dias. Na última quinta-feira, um motim de internos da unidade de Vila Nova Curuçá, na zona leste, terminou com 12 feridos - sete funcionários e cinco internos - e foi mais grave: durou cinco horas e só acabou com a entrada do Grupo de Apoio - batalhão de choque da fundação. / BRUNO RIBEIRO