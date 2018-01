Fundação Casa de Santos tem fuga de mais da metade dos internos

Atualizado às 10h57

SÃO PAULO - Quarenta e dois internos da Fundação Casa de Santos, no litoral paulista, realizaram uma fuga em massa na noite desta segunda-feira, 12. O centro socioeducativo atendia 64 jovens, e o número de fugitivos representa mais da metade dos jovens detidos. Até o momento, nenhum deles foi recapturado.

A fuga aconteceu por volta das 21h30. Os menores teriam rendido funcionários, trocado tiros com policiais militares e fugido de barco para uma comunidade da região. Desde a fuga, a PM faz buscas pela área mas ainda não conseguiu localizar nenhum dos adolescentes. A Fundação Casa não confirma se algum menor infrator ou funcionário ficou ferido.

Em nota, a instituição afirma que a Corregedoria Geral da Fundação Casa instaurou sindicância para apurar o caso. "Caso sejam recapturados, uma Comissão de Avaliação Disciplinar (CAD) irá analisar as sanções disciplinares a serem aplicadas. O Judiciário e os familiares do adolescente serão informados da ocorrência", diz a nota.

A unidade da Fundação Casa foi inaugurada em Santos em junho do ano passado, com custo de R$ 6,5 milhões.

Campinas. Jovens infratores também provocaram tumulto em uma unidade de Campinas, no interior, durante uma tentativa de fuga na noite desta segunda. Dois funcionários ficaram feridos no motim, segundo informações do Sindicato dos Trabalhadores em Entidades de Assistência e Educação à Criança, ao Adolescente e a Família do Estado de São Paulo (Sitraemfa).

De acordo com a Fundação Casa, dois suspeitos pularam o muro do centro socioeducativo, por volta das 21h30, para tentar iniciar uma fuga. No entanto, a dupla teria desistido do plano ao perceber a equipe de segurança e resolveu sair da unidade. Eles abandonaram algumas ferramentas no local.

Um dos suspeitos acabou detido pela Polícia Militar. O outro conseguiu fugir. A Fundação Casa afirma que abriu sindicância para investigar o caso e que a situação na unidade foi normalizada em seguida.

Histórico. Nos últimos dias, a Fundação Casa tem registrado repetidos episódios de insegurança. Na semana passada, jovens infratores fizeram quatro funcionários de refém por mais de quatro horas durante uma rebelião na Fundação Casa de Pirituba, na zona norte da capital paulista.

Antes, 39 menores realizaram uma fuga em massa após uma rebelião na unidade de Lorena, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo. Em setembro, foram cinco fugas em unidades da capital e da região metropolitana.

Depois de uma fuga na unidade de Guaianases, na zona leste, no mês passado, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), admitiu que algumas unidades passam por problemas após a empresa contratada para atuar na segurança faliu. Isso obrigou agentes socioeducativos a serem adaptados para exercer função de vigilantes.

Para tentar conter a insegurança nas unidades e evitar novas fugas, o governo estadual quer que policiais militares de folga trabalhem na segurança externa das unidades.