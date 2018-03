Funcionários são o maior custo de um condomínio

É como uma empresa. A folha de pagamento e encargos trabalhistas corresponde, em média, a 50% das despesas mensais de um condomínio em São Paulo, segundo a administradora.

Na sequência dos gastos, representando cerca de 25% do total, vêm as contas de água e de luz - por isso, é importante investir em manutenção da rede hidráulica, por exemplo, evitando vazamentos, e adotar medidas que diminuam gastos desnecessários de energia elétrica. Como a taxa de condomínio é um rateio das despesas pelo número de unidades, é natural que os custos sejam menores em prédios com mais apartamentos. / E.V.