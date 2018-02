Funcionários protestam em sete Estados

Com data-base em 1.º de dezembro, as duas categorias reivindicam 30% de reajuste para os pisos salariais. Querem também 15% de aumento para quem ganha acima do piso, o pagamento de horas extras e o fim de jornadas de trabalho excessivas.

Também em São Paulo, cerca de 300 trabalhadores da companhia Swissport - que presta serviços de carregamento de bagagem para companhias aéreas - paralisaram os serviços durante os turnos da manhã e da tarde por reivindicações salariais, segundo o sindicato da categoria na capital.

De acordo com a presidente do Sindicato Nacional dos Aeroviários, Selma Balbino, todas as vias de negociação serão usadas para garantir o aumento salarial, mas sindicalistas indicaram que qualquer proposta abaixo de 10% será rejeitada. "Se as empresas mantiverem a postura de confronto dos últimos cinco anos, pode haver paralisações", afirmou a presidente do sindicato.

As reivindicações serão discutidas hoje com representantes das empresas aéreas, às 14h30, no Rio. Pela manhã, as companhias tentarão fechar uma proposta conjunta.